Дело о смертельной аварии на КАД Петербурга будет расследовать центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства обеспечить передачу из полиции в центральный аппарат СКР уголовного дела о смертельном ДТП на КАД, произошедшем 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку произошедшему»,— говорится в сообщении.

Авария, о которой идет речь, произошла в районе 116 км КАД в ночное время. По предварительным данным, водитель Porsche, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате автомобиль столкнулся с Toyota под управлением 60-летней женщины, отчего та погибла на месте. Городские СМИ писали, что водитель Porsche — сын крупного бизнесмена. Уголовное дело расследуется по по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

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