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Управление Почты России в Удмуртии возглавил Сергей Колесов

Руководителем Управления федеральной почтовой связи Удмуртии стал Сергей Колесов. К своим обязанностям он приступил 22 декабря, сообщает пресс-служба Почты России. Приоритетными задачами господина Колесова станут повышение доступности почтовых услуг, развитие логистики, а также реализация новых проектов на территории региона.

Фото: Пресс-служба Почты России

Фото: Пресс-служба Почты России

Ранее Сергей Колесов работал на должностях заместителя директора Вологодского филиала ПАО «Ростелеком», руководителя службы продаж и сервиса ООО «Т2 Мобайл» в Сургуте, а также был управляющим ЗАО «Русская Телефонная Компания» в Кемеровской области.

Напомним, ранее руководителем управления федеральной почтовой службы республики – Удмуртского филиала ФГУП «Почта России» был Андрей Сивцов.

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