Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске выбрали оператора по содержанию валидаторов в общественном транспорте

Подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для обслуживания автоматизированной системы сбора оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска, Копейска и Сосновского района. Контракт получило смоленское ООО «Бенток-Смоленск». Заказчиком аукциона выступило подведомственное миндортрансу региона учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».

Всего на торги подали заявки восемь компаний. В ходе аукциона «Бенток-Смоленск» снизила изначальную процентную ставку комиссии за обслуживание валидаторов с 4% до 1,45%. Предложение компании признали наиболее привлекательным.

Сейчас «Бенток-Смоленск» является действующим оператором автоматизированной системы оплаты проезда в Челябинске. Содержать валидаторы в областном центре компании предстоит еще пять лет.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...