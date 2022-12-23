В Челябинске выбрали оператора по содержанию валидаторов в общественном транспорте

Подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для обслуживания автоматизированной системы сбора оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска, Копейска и Сосновского района. Контракт получило смоленское ООО «Бенток-Смоленск». Заказчиком аукциона выступило подведомственное миндортрансу региона учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».

Всего на торги подали заявки восемь компаний. В ходе аукциона «Бенток-Смоленск» снизила изначальную процентную ставку комиссии за обслуживание валидаторов с 4% до 1,45%. Предложение компании признали наиболее привлекательным.

Сейчас «Бенток-Смоленск» является действующим оператором автоматизированной системы оплаты проезда в Челябинске. Содержать валидаторы в областном центре компании предстоит еще пять лет.