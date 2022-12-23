Башкирия получит 1,4 млрд рублей на снижение напряженности на рынке труда

Башкирия получит из федерального бюджета 1,4 млрд руб. на реализацию мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда. Из бюджета республики на эти цели будет выделено 13,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Деньги планируют пустить на софинансирование обеспечения временной занятости для сотрудников, которые оказались под риском увольнения или в простое, переобучение специалистов предприятий и организацию оплачиваемых общественных работ.

По словам министра семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой, благодаря этим мероприятиям в текущем году удалось сохранить рабочие места для 30 тыс. жителей республики. В 2023 году планируется трудоустроить на общественные работы 1,2 тыс. граждан, на временные работы — 15 тыс. человек, находящихся под риском увольнения. Еще 750 работников промышленных предприятий отправят на профессиональное обучение.

Карина Мамаева

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