В Челябинской области поезд «Снигирь» не будет работать в первые дни нового года

Мальтимодальный маршрут «Снигирь» до горнолыжного курорта «Солнечная долина» не будет работать в последний день 2022 года и первые два дня 2023-го. Об этом сообщает Свердловская пригородная компания в своем telegram-канале.

С 3 по 8 января маршрут будет работать ежедневно. Электропоезд отправляется с железнодорожного вокзала Челябинска в 8:35 и в 10:10 прибывает в Миасс, где происходит пересадка на трансфер до «Солнечной долины». Время прибытия в горнолыжный комплекс – 10:35. Билеты на мультимодальный маршрут продаются полными пакетами услуг, включающие кроме трансфера ski-pass или «карту гостя».