Прокуратура взяла на контроль расследование массовой гибели птиц на Ставрополье

В Петровском городском округе Ставропольского края, где с начала ноября зафиксировано самое большое количество погибших птиц и животных, по указанию прокурора Ставрополья Юрия Немкина назначена дополнительная проверка. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стали новые публикации в СМИ и социальных сетях, а также «обращения граждан» о массовой гибели на территории региона представителей животного мира. По предварительным данным, на территории Петровского района уже зафиксировано более 1,7 тыс. случаев гибели серых журавлей, занесенных в Красную книгу, а также других птиц и животных.

«Для всестороннего разбирательства» прокуратура края согласовала внеплановые проверки Россельхознадзора. По итогам проведенных исследований выяснилось, что причиной гибели животных в подавляющем большинстве стало отравление фосфидом цинка, «который запрещен к применению».

В ходе проведенных проверок были также выявлены 12 сельхозпроизводителей, которым объявили предостережения о недопустимости нарушения закона, а также составлены четыре протокола о «нарушении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» (ст. 8.3 КоАП РФ).

В управлении СКР по Ставропольскому краю также расследуются два уголовных дела по статье «нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 249 УК РФ).

По данным следствия, в ноябре текущего года «при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей, вследствие чего причинен ущерб государству».

Как уточнили в краевой прокуратуре, ход и результаты расследования находятся на контроле ведомства.

Александра Ларинцева, Пятигорск