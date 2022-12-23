«РостовАвтоДор» оштрафован ФАС на 228 млн рублей

Донское ГУП РО «РостовАвтоДор» выплатит штраф в размере 228 млн руб. по решению Федеральной антимонопольной службы, сообщается на сайте ведомства.

По версии надзорного органа, в 2020-2017 годах «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» вступили в картельный сговор при участии в торгах на контракты по содержанию и ремонту дорог в Калмыкии и Ростовской области. В результате им удалось заключить контракты на оказание услуг на сумму в 1,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции в отношении ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» в апреле. В сентябре 2022 года организации были признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

Анастасия Назарова