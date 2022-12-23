Зарубежные СМИ: Как Китай справляется с COVID-19?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song, Reuters Фото: Aly Song, Reuters

Китай готовится к пику заболеваемости COVID-19, СМИ сообщают о переполненных крематориях. Однако власти рапортуют об отсутствии летальных случаев. Вместе с тем местные эпидемиологи, как пишет агентство Reuters, предупреждают, что на следующей неделе заболеваемость достигнет пика. Новая волна может стать самой масштабной и продлиться до конца зимы. Bloomberg, в свою очередь, и вовсе предполагает, что в январе ежедневно будут заражаться миллионы человек. А европейские политики тем временем рассуждают о возможной приостановке авиасообщения с Пекином. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Столкнувшись с массовыми протестами в ноябре, Пекин все же решил отказаться от политики «нулевой терпимости». По сути, Китай стал последней крупной державой, которая избавилась от жестких ограничений. Однако это вызвало рост числа инфицированных, и пик заболеваемости придется на ближайшую неделю, предполагает Reuters, ссылаясь на доводы китайских эпидемиологов. Число тяжелых случаев вырастет, а вместе с этим и нагрузка на систему здравоохранения. В результате очередная волна заболеваемости, как отмечает агентство, продлится еще один-два месяца.

Однако, как сообщает CNN, больницы и крематории уже переполнены, а к учреждениям выстроились очереди. В итоге специалисты вынуждены работать сверхурочно. В то же время власти Китая сообщили только о восьми случаях смерти из-за COVID-19 в декабре. Телеканал удивляется: как настолько низкий показатель возможен с учетом быстрого распространения вируса и низких темпов вакцинации? Ответ кроется в методике подсчета, которую с недавних пор начал применять Пекин. Отчасти она напоминает ту, которую использовали и российские власти: учитываются только те смерти, которые вызваны пневмонией или дыхательной недостаточностью после заражения. То есть в случае, если пациент с COVID-19 скончался, предположим, после сердечного приступа, смерть не будет отражаться в официальной статистике.

В свою очередь, британская исследовательская компания Airfinity ожидает, что заболеваемость в Китае достигнет 1 млн человек в сутки, а смертность — свыше 5 тыс. человек. По информации Euronews, в Шанхае заразились COVID-19 уже 5 млн человек, и местная больница допускает, что к следующей неделе инфицирован будет каждый второй житель 26-миллионого города.

Однако наиболее показательна в этой ситуации реакция рынков. После того как 11 ноября китайские власти объявили об ослаблении ограничений, котировки местных компаний пошли вверх, а индекс MSCI China вырос на треть. Впрочем, затем ажиотаж спал, отмечает агентство Bloomberg. Рост заболеваемости удерживает людей дома, а вместе с этим и экономическую активность. В Morgan Stanley допускают, что серьезного восстановления рынка не произойдет вплоть до китайского Нового года.

На этом фоне в Европе заговорили об остановке авиасообщения с Китаем. С таким заявлением, в частности, как пишет немецкий Der Spiegel, выступил спикер парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Харт. По его словам, Берлин не должен медлить и повторять ошибку трехлетней давности. Парламентарий от «Зеленых» Янош Дамен, в свою очередь, призывает вернуться к масштабному использованию масок и предупреждает, что вместе с ростом числа инфицированных увеличиваются и шансы вируса мутировать.

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