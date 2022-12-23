Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, сколько стоят апартаменты с террасой в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Такой формат недвижимости, как пентхаусы, традиционно встречается в высокобюджетных проектах. Это лоты с высокими потолками, террасами и даже каминами, расположенные на верхних этажах высоких зданий. Их сейчас можно найти сразу в нескольких городах страны, но наиболее дорогостоящие — в Москве и Сочи.

Цена в 15 самых дорогих новостройках, по данным аналитиков компании NF Group, варьируется от 900 млн руб. до почти 3,5 млрд руб. Жилой метр там обойдется в 2,3-6,5 млн руб. Самый дорогой лот в экспозиции сегмента представлен в строящемся проекте напротив Кремля на Софийской набережной. При этом пентхаус в Сочи превосходит по стоимости аналогичный лот в Санкт-Петербурге и вполне соответствует ценам схожих вариантов в столице.

Пентхаус — это штучный и эксклюзивный продукт, отмечают эксперты. Благодаря сочетанию особых характеристик топовые экземпляры могут относиться к сегменту трофейной недвижимости. Она оказывается привлекательным активом как с точки зрения владения уникальным жильем, так и с точки зрения сохранения и преумножения собственных средств даже во времена экономической нестабильности.

Зачастую такие объекты покупают как актив, стоимость которого мало зависит от колебаний рынка. Именно высокий класс этого девелоперского продукта обеспечивает в данном случае защиту денег. Но, в отличие от проектов в Москве и Санкт-Петербурге, где новые дома класса делюкс органично вписываются в структуру исторической части, в Сочи пространство, которое отвечало бы требованиям к объектам данного уровня, девелоперы создавали с нуля.