Госсовет Татарстана утвердил изменения в конституцию республики

Парламент Татарстана принял в окончательном чтении закон о поправках в конституцию республики. За это решение голосовали 79 депутатов, а двое были против.

Согласно документу, Рустам Минниханов будет называться президентом до окончания своих полномочий. Вновь избранный руководитель станет главой — раисом Татарстана. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал такое решение «компромиссным».

Конституцию Татарстана была принята в 1992 году. Это 18-е по счету изменение, которое вносится в основной закон республики.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"