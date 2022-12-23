Оренбургский офицер удостоен звания Героя России

Участник специальной военной операции (СВО) старший лейтенант Степан Белов удостоен звания Героя России. Начальника штаба танкового батальона воинской части 12128 поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Тоцкого района Оренбургской области Владимир Ковешников.

Военнослужащий награжден двумя орденами Мужества, медалями Суворова, «За боевые отличия» и участника СВО. Сообщается, что подразделение Степана Белова уничтожило более 20 единиц техники противника, 9 БМП, большое количество живой силы.

Андрей Сазонов