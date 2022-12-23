В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождей

В Крыму с 25 по 26 декабря объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра и проливных дождей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным метеорологов, в южных, восточных и горных районах Крыма ожидаются дожди, в горах сильные. Скорость ветра юго-западного направления с переходом на северо-западный будет достигать 15–20 метров в секунду.

«Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни»,— говорится в сообщении.

В региональном МЧС отметили, что ухудшение погодных условий повышает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Непогода может вызвать аварии и нарушения работы на объектах ЖКХ, увеличение числа ДТП на дорогах, угрозу подтопления территорий.

Анастасия Донскова

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