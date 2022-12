Время добрых дел

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как можно сочетать покупки и филантропию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Uniqlo Фото: Uniqlo

Праздники уже почти что завтра, так что давайте поговорим о добрых подарках — тех, что могут помочь сделать наш мир чуть-чуть лучше. Я о тех люксовых и модных вещах, прибыль или часть прибыли от продажи которых идет на благотворительность. Есть старые и успешные кампании такого рода, например, Bulgari Save the Children или партнерство Montblanc с UNICEF.

Есть и более свежие инициативы, которые объединяют сразу несколько организаций. Таков, например, проект Uniqlo, в рамках которого выпущены футболки серии Peace for all. Вся прибыль от их продажи (не менее 20% от стоимости товара) будет поделена между UNICEF, Save the Children и Plan International.

Еще одна кампания, существующая с 2021 года, объединяет fashion-бренд, экологический проект и искусство. Художник Дэвид Шригли создал серию для марки Sunspel — это джемперы из овечьей шерсти, толстовки, нижнее белье и шарфы с его узнаваемыми иллюстрациями. 10% с каждой продажи жертвуют в Stump Up For Trees, экологическую благотворительную организацию, работающую над посадкой 1 млн деревьев в Южном Уэльсе.

Есть и отечественные благотворительные проекты. Например, партнерство фонда «Жизнь как чудо» и ювелирной компании Epic Jewellery — серебряные браслеты с тремя такими значимыми словами «Жизнь как чудо». Вся прибыль передается в фонд, оказывающий системную поддержку детям с тяжелыми заболеваниями печени.

Кстати, необязательно что-то покупать в модных и люксовых магазинах, чтобы помочь. Некоторые продавцы предпочитают коробки для пожертвований. Например, в рамках проекта Ralph Lauren x Make-A-Wish перед Рождеством и Новым годом в магазинах бренда боксы стоят на кассах. Все деньги перечисляют в Make-a-Wish — организацию, помогающую сбываться желаниям детей с серьезными заболеваниями.