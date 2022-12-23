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В Новокуйбышевске закупят 17 новых автобусов ПАЗ

Администрация Новокуйбышевска заключила контракт с ООО «Газпромбанк Автолизинг» на приобретение 17 автобусов ПАЗ. Транспорт приобретен в лизинг до 2028 года. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Для закупки автобусов администрации города выделено 71,1 млн руб. из областного бюджета по госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области». Транспорт доставят в Новокуйбышевск до 15 апреля 2023 года. «После их постановки на учет в ГИБДД жители смогут комфортно проехать по городу»,–говорится в сообщении.

Ранее с просьбой обновить транспорт для пассажирских перевозок к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратился глава Новокуйбышевска Сергей Марков. «Наш регион получил один из самых крупных в стране грантов за эффективное региональное управление, за вклад каждого жителя в развитие региона. …С учетом обращений жителей губернии было принято решение направить средства федерального гранта на обновление транспортного парка общественных перевозок»,–отметил господин Марков.

Ани Айвазян

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