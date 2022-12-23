На ресурсы госорганов Удмуртии в 2022 году было совершено 400 крупных атак хакеров

С начала года на ресурсы госорганов Удмуртии хакеры совершили порядка 400 крупных атак. Об этом журналистам рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов. По его словам, по этим инцидентам проводится расследование и формируется план по дополнительной защите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Этот год был для нас некоторым испытанием в плане информационной безопасности, потому что после начала СВО ряд активностей в наш адрес со стороны иностранных государств был увеличен. Плюс часто применяются подменные IP-адреса, которые взламывают в России и через которые совершаются атаки на наши ресурсы. В целом мы успешно противостоим тому потоку атак, который на нас идет»,— рассказал министр.

Он отметил, что небольшие атаки на системы происходят каждые 10 минут. По его словам, в целом система, которую выстроили в центре обработки данных, функционирует стабильно в связке с федеральными органами безопасности.