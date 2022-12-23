Нетрезвого водителя трактора в Удмуртии осудили за дачу взятку инспектору ГИБДД

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении двух жителей Увинского района. Одного из мужчин признали виновным в даче взятки должностному лицу через посредника, другого — в посредничестве (ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Установлено, что в мае одно из мужчин задержали сотрудники ГИБДД за управление трактором в нетрезвом состоянии. Водитель, чтобы избежать административной ответственности, попросил своего коллегу передать инспектору 100 тыс. руб. в качестве взятки за уничтожение протокола.

Сотрудник ГИБДД о данному факте сообщил в УФСБ России по Удмуртии. После этого оба взяткодателя были задержаны в момент передачи денег.

Суд назначил виновным наказание в виде условного осуждения на срок от трех до четырех лет.