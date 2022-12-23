Часть Маркса несколько дней остается без воды из-за аварии на коллекторе

В Саратовской области из-за аварии на сетях водоснабжения жители части Маркса несколько дней остаются без воды.

Губернатор Роман Бусаргин направил на место зампредседателя облправительства Павла Мигачева. Ему поручено организовать подвоз воды и оказать содействие в ликвидации аварии.

В администрации района пояснили, что ремонтно-восстановительные работы ведутся на напорном канализационном коллекторе от КНС №2. Аварию планировали устранить 22 декабря, но «после пуска в работу напорного коллектора обнаруживаются новые места повреждений».

Власти обещают в течение сегодняшнего дня устранить аварию и подать жителям воду.

Марина Ковалева