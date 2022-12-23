В Екатеринбурге «черного риелтора» приговорили к пяти кодам колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным Виталия Жигарева в принуждении к продаже жилых помещений под угрозой применения насилия по ч. 2 ст. 179 УК РФ и умышленном повреждении имущества по ч. 1 ст. 167 УК РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Свою вину он не признает.

Как установило следствие, с октября 2006 года по февраль 2015 года братья Жигаревы Олег и Виталий неоднократно приобретали доли в праве собственности в квартирах в Екатеринбурге и Березовском. Затем они создавали соседям невыносимые условия проживания, вынуждая сособственников продавать свои доли на невыгодных условиях и по заниженной цене. В результате деятельности братьев Жигаревых пострадал 21 человек. Например, в 2013 году Виталий Жигарев демонтировал в квартире одного жильца входные двери, покрасил пол и стены веществом черного цвета, разлил по квартире жидкость с запахом керосина, уничтожил личные вещи соседа и угрожал ему убийством.

После возбуждения уголовного дела Виталий Жигарев скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В марте 2022 года его задержали в другом регионе и заключен под стражу. Брат осужденного был приговорен к пяти годам колонии в июне 2016 года.

Ранее в Уфе осудили участниц другой группы «черных риелторов». Жительницы Уфы приговорены к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок от пяти до 12 лет. По версии следствия, женщины получали от собственных источников информацию об умерших гражданах, готовили поддельные документы на квартиры и продавали их заинтересованным покупателям. Всего им удалось похитить 20 квартир.

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Диана Сунагатуллина