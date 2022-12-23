FESCO назвала новый морской контейнеровоз «ФЕСКО Татарстан»

Транспортная группа FESCO приняла в состав флота контейнеровоз, получивший название «ФЕСКО Татарстан». В результате флот FESCO достиг 23 судов.

Дедвейт контейнеровоза, который будет ходить под флагом России, составляет 8,2 тыс. тонн, вместимость – 698 TEU (эквивалентов 20-футовых контейнеров). «ФЕСКО Татарстан» будет работать на каботажных перевозках. В свой первый рейс судно отправится в начале января 2023 года.

Как пояснил председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов название судна связано с тем, что сотрудничество компании с правительством Татарстана «вышло на принципиально новый уровень с целью раскрытия транспортных возможностей региона и его превращения в крупный. контейнерный хаб».

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев добавил, взаимодействие с FESCO «повышает конкурентоспособность татарстанского бизнеса за счет оптимизации логистики и сокращения сроков поставки грузов».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"