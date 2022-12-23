Чистая прибыль «Нижнекамскшины» выросла в 1,7 раза

«Нижнекамскшина» за первые девять месяцев 2022 года нарастила свою прибыль до 337,6 млн руб. по РСБУ, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Выручка компании составила 7,2 млрд руб., что на 37,7% больше, чем за год до этого. Об этом говорится в отчете предприятия.

Валовая прибыль увеличилась на 18%, до 657,3 млн руб., прибыль до налогообложения - в 1,7 раза, до 434,3 млн руб. При этом дебиторская задолженность составила 2,6 млрд руб., что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, а кредиторская — 4,6 млрд руб. (на 21,7%)..

"Ъ-Казань"