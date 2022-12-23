Новосибирского бизнесмена привлекли к субсидиарной ответственности на 548,5 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области привлек к субсидиарной ответственности предпринимателя Владимира Коновалова по долгам ООО ПТК «Стройинвест». С него предстоит взыскать 548,5 млн руб.

Арбитраж тем самым удовлетворил заявление конкурсного управляющего ПТК «Стройинвест» Татьяны Болотовой. Резолютивная часть определения суда по делу о банкротстве компании датирована 21 декабря.

Владимир и его сын Антон являются основателями строительного холдинга ПТК-30. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в январе 2018 года банк «Открытие» потребовал банкротства входящих в холдинг ООО «ПТК "Стройинвест"», ООО «Партнер-инвест» и ООО «Инвестком». В августе 2021 года арбитражный суд Новосибирский области удовлетворил заявления конкурсного управляющего строительной компании «База ПТК-30» Бориса Кладова о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших организацию. По обязательствам компании тогда было привлечено ООО ПТК-30 (структура, контролирующая должника) на 798,6 млн руб. и Владимир Коновалов на аналогичную сумму.

Владимир и Антон Коноваловы были задержаны в 2018 году по уголовному делу о хищении у дольщиков ПТК-30 1,4 млрд руб. В начале ноября 2022 года «Ъ-Сибирь» сообщал об утверждении обвинительного заключения по делу.

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Валерий Лавский