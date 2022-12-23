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Коммерсантъ FM
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В США из-за непогоды 22 декабря отменили более 2400 рейсов

По данным сервиса по отслеживанию полетов FlightAware, на этой неделе в США отменили более 5 тыс. рейсов из-за сильного холода, ветра и шторма, более 16 тыс. рейсов были задержаны. В четверг, 22 декабря, было отменено более 2400 рейсов в Соединенные Штаты или из них. Большее их число пришлось на аэропорты Денвера и Чикаго.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на FlightAware, авиакомпании также отменили более 2300 рейсов, запланированных на сегодня, 23 декабря. Загруженность аэропортов связана с предрождественскими поездками американцев. United Airlines Holdings Inc. сообщила, что ожидает в среднем 440 тыс. пассажиров ежедневно в период с 22 декабря по 9 января — это больше, чем в День Благодарения.

Около 25% рейсов в крупнейшем аэропорту О'Хара в Чикаго и обратно были отменены в четверг, еще больше рейсов отменено в другом чикагском аэропорту — Мидуэй. Экстремальный холод с температурой, которую Национальная метеорологическая служба США назвала «опасной для жизни», заставил авиакомпании значительно ограничить полеты в Денвере.

В прошлом году рождественские полеты также столкнулись с серьезными сбоями. Помимо плохой погоды ситуацию сильно усугубила вспышка коронавируса. Пилоты, бортпроводники и другие сотрудники массово заболели новым штаммом «омикрон». По данным FlightAware, в прошлом году авиакомпании отменили более 25 тыс. рейсов за две недели после Рождества, что стало одним из самых масштабных случаев отмены рейсов в США за последние годы. На устранение сбоя ушли недели.

Дарья Эрозбек

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