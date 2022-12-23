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Ядерный центр в Снежинске впервые выйдет на самоокупаемость

В Снежинске предприятие госкорпорации «Росатом» – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) впервые выйдет на самоокупаемость по итогам 2022 года. Центр перевыполнил план по выручке, не связанной с гособоронаказом, на 1 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов регионе.

Общий объем этой выручки составил 7,8 млрд руб. Гособоронзаказ на 2022 год ядерный центр выполнил в полном объеме. «Уходящий год оказался для отрасли и предприятия непростым. Но по итогу удалось не только перевыполнить поставленные планы, но и освоить новые компетенции. В течение года у нас менялись плановые задания. Их удалось выполнить только благодаря усилиям наших рабочих, специалистов, инженеров, ученых. Они героическим трудом в выходные дни и в трехсменном режиме выполняли задачи, чтобы обеспечить своевременные поставки изготавливаемых изделий»,– рассказал директор РФЯЦ-ВНИИТФ Михаил Железнов на пресс-конференции в Снежинске.

Коллектив ядерного центра за год вырос почти на 100 человек, до 10480 сотрудников.

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