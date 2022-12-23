В Башкирии на аренду дорожных камер выделят до 700 млн рублей

Транспортная дирекция Башкирии на аукционе 13 января 2023 года выберет подрядчика по аренде и обеспечению функционирования 41 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 700 млн руб.

Срок аренды камер — пять лет, их необходимо установить, смонтировать и ввести в эксплуатацию до мая 2023 года. По окончании срока аренды комплексы со всеми элементами переходят в собственность республики на безвозмездной основе. Камеры должны быть установлены на 38 перекрестках в Уфе и на трех — в Стерлитамаке. Они должны фиксировать 220 видов нарушений, в том числе, превышение скорости, проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу.

Майя Иванова

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