«Ъ-Удмуртия» запустил проект «ГОДные итоги», где предприниматели, представители власти и эксперты отвечают на три важных вопроса этого года. Они рассказали о главных цифре, выборе и желании уходящего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

— Назовите главную цифру года 2022

100 000 предпринимателей и самозанятых.

Безусловно, это главная цифра года. Это уже 100 тысяч человек, занятых своим делом, влюбленных в то, что они делают, в свою команду.

Мы продолжаем системно улучшать предпринимательский климат в республике. На одной из последних сессий мы приняли новый перечень мер по поддержке бизнеса, продлили часть прежних льгот. Самое важное, конечно, это льготы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и тех, кто закрылся, например, в ковид, и сейчас готов снова вернуться и начать свой бизнес с нуля.

Мы продолжим всю эту работу и в следующем году. Ведь прекрасно понимаем, что предпринимательство — важнейшая часть нашей экономики. Это рабочие места, налоги и гарантия выполнения наших социальных обязательств.

— Каким был ваш главный выбор года?

Для меня главным выбором года стал выбор, который сделали жители Удмуртии. Они проголосовали за народную программу «Единой России» и реальные дела. Программа — живой документ, в который свои предложения и сейчас может внести любой житель страны. Но уже сегодня мы можем говорить о первых результатах реализации народной программы в регионе. Это 18 модернизированных почтовых отделений в районах. Это девять объектов образования, которые вошли в федеральную программу по капремонту школ — решение по ее реализации принял Президент России Владимир Владимирович Путин. Это врачебные амбулатории в Ягуле и Хохряках. Это более 600 инициатив на местах, которые были реализованы по партийному конкурсу первичных отделений. При поддержке «первичек» даже в небольших населенных пунктах появились новые общественные пространства, спортивные площадки, решились вопросы с освещением и благоустройством. От слаженного решения таких вопросов зависит качество жизни человека в каждом городе, селе, деревне.

— Какое ваше главное новогоднее желание?

У меня их три и все главные.

Первое. Хочу, чтобы трагедия 88 школы никогда больше не повторилась. Нет ничего важнее жизни и здоровья детей.

Второе. Чтобы наши отважные воины, которые сейчас защищают свободу и независимость России, вернулись живыми и здоровыми.

Ну и третье — рост экономики минимум на 15%. Звучит сухо, но благодаря доходам в бюджет мы можем исполнять наши социальные обязательства, развиваться и реализовывать новые проекты. У нас очень много активных людей — и в городах и маленьких деревнях — у которых множество классных и важных идей. Их мечты и их инициативы на благо Удмуртии обязательно должны воплощаться в жизнь.