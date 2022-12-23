В ходе спецоперации на Украине погиб житель Курской области Евгений Пронин

Еще один житель Курской области погиб в ходе спецоперации на Украине — 30-летний Евгений Пронин. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Курска.

Евгений родился и вырос в облцентре, с апреля 2018-го служил в пограничном управлении ФСБ России по Курской области в должности вожатого служебных собак. В ноябре 2022 года, неся службу по защите и охране государственной границы России, Евгений Пронин был тяжело ранен в ходе боестолкновения. 20 декабря от полученных ранений он скончался.

О потерях макрорегиона после 24 февраля читайте в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова