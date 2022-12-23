Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции «Молоко снов», которая проходила в рамках Венецианской биеннале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Estate of Leonora Carrington / sfmoma Фото: Estate of Leonora Carrington / sfmoma

Нынешний первый настоящий постпандемический год был отмечен целым рядом крупнейших выставочных проектов. Чего стоит хотя бы совпадение очередной Венецианской биеннале (перенесенной с прошлого года) и «Документа 15» в немецком Касселе. Таким образом, два крупнейших, определяющих смотра современного искусства совпали: биеннале, проводящаяся раз в два года, и квинтиеннале, которая проходит один раз в пять лет. Коллеги из ARTnews составили список «самых-самых» международных выставок 2022 года. Ждем аналогичный рейтинг в России.

Давайте сразу начнем с «еннале», то есть с повторяющихся экспозиций. Венеция, Италия. Сады Джардини, пространство в Арсенале и многочисленные особняки, разбросанные по лагуне. The Milk of Dreams («Молоко снов») — так назывался основной проект, представленный куратором Сесилии Алемани. Около 90% из 213 экспонентов были женщинами или гендерно-несоответствующими художникам.

Получив свое название от произведения художницы-сюрреалиста Леоноры Кэррингтон, выставка представила фантастические миры, которые способствуют более тесной связи между человечеством и миром природы. Квир-сообщества процветают в этих альтернативных вселенных, и деколониальный протест имел громадный приоритет.

15-е издание кассельской «Документы» курировала индонезийская арт-команда ruangrupa. В вольном переводе с индонезийского название означает «пространство для искусства» или «форма пространства». Основан коллектив в 2000 году, почти сразу после падения режима Сухарто, одиннадцатью участниками.

Сейчас стабильного числа членов у группы нет, однако директорами Касселя являлись 10 персонажей — и мужчины, и женщины. Имена их вам ничего не скажут. Вот, к примеру: Аде Дармаван, Адженг Нурул Айни и другие. Как пишут эксперты, «Документа 15» обнажила (но не разрешила) трения, присущие попыткам поместить культурное производство глобального Юга в западные рамки «изобразительного искусства» и «музея».

Продолжим о мировых выставочных блокбастерах в следующих программах.