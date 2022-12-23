Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра и гололеде 24 декабря

24 декабря в Удмуртии юго-западный ветер усилится до 9-14 м/с, а местами его порывы достигнут 17 м/с. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ночью 24 декабря местами по Удмуртии ожидается налипание мокрого снега.

Жителей республики просят быть внимательными на дорогах, поскольку на дорогах ожидается гололед и налипание мокрого снега. Владельцев автомобилей призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.