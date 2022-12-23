Экс-главу колонии в Татарстане осудили за взяточничество

Экс-главу ИК №3 в Пестречинском районе Татарстана Александра Мелешенко по решению Верховного суда осудили за взяточничество и превышение полномочий. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Следствие считает, что бывший глава колонии получил от одного из осужденных 46,5 тыс. руб. якобы на нужды ИК, включая приобретение стройматериалов для тюрьмы, а от другого заключенного — 148,5 тыс. рублей якобы за покровительство. Также экс-начальнику ИК вменяли злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ), однако позже дело переквалифицировали на превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В итоге суд приговорил господина Мелешенко к четырем годам колонии общего режима.

"Ъ-Казань"