«Магнит» запустил на Кубани центр по выращиванию вешенок за 1 млрд рублей

Компания «Магнит» запустила в Краснодарском крае центр по выращиванию вешенок. Как сообщила пресс-служба предприятия, объем инвестиций в новый объект составил 1 млрд руб.

Производительность предприятия превысит 1 тыс. тонн грибов в год. На базе центра будут выращивать два вида вешенок (обыкновенную и лимонную), шиитаке и опята.

«Центр выращивания включает полный цикл процессов: от заготовки соломы для субстрата до упаковки готовой продукции и доставки собственным автотранспортом компании в регионы для сохранения свежести»,— говорится в сообщении.

Производство запустили на базе шампиньонного комплекса. В ближайшее время будет собран первый урожай опят. Первая партия вешенок поступит в магазины торговой сети к Новому году.

Новое производство позволит компании обеспечить потребность собственных торговых точек в опятах и шиитаке (на 100%), в вешенках — на 70%. Доля продаж грибов выращиваемых видов в магазинах «Магнит» составляет 10% от всех видов продукта.

Анастасия Донскова

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