«Уральская Сталь» требует с белгородского завода ОМК 125 млн рублей

Оренбургское АО «Уральская Сталь» (входит в единый металлургический холдинг с АО «Загорский трубный завод») обратилось в арбитражный суд Оренбургской области с требованием взыскать с ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» (входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК) 125,1 млн руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по поставке. Иск принят к производству, предварительное заседание по делу назначено на 30 января 2023 года.

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», по собственным данным, является одним из ведущих энергомашиностроительных предприятий России. Завод был основан более 80 лет назад. Предприятие вошло в состав ОМК в 2020 году. Выручка ООО в прошлом году составила 13,96 млрд руб. против 14,2 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль выросла с 1,83 до 1,86 млрд руб.

АО «Уральская Сталь» зарегистрировано в 2005 году. Выручка в 2021 году составила 141,4 млрд руб., чистая прибыль — 15,5 млрд руб. До недавнего времени общество входило в холдинг «Металлоинвест», но в начале 2022 года компанию выкупил Загорский трубный завод за $500 млн.

Мария Старикова