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Коммерсантъ FM
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Сервис «Яндекс Погода» обновил прогноз для горнолыжных курортов

«Яндекс Погода» расширил прогноз для любителей горнолыжных видов спорта. После обновления сервис передает сведения более чем о 300 горнолыжных курортах не только по всей России, но и за рубежом.

В пресс-релизе компании отмечается, что сервис будет полезен тем, кто находится недалеко от горнолыжных склонов, например в Красной Поляне (Сочи) или Шерегеше (Кемеровская область). Прогноз доступен в разделе «Яндекс Погоды» — «В горах».

Кроме того, отметили в компании, проверить прогноз по интересующим курортам можно, когда поездка только планируется: посмотреть погоду по высотам и изучить карту снега, чтобы оценить количество выпавших осадков.

Улучшить точность сервиса позволило применение нового алгоритма, который учитывает влияние рельефа на температуру воздуха. Также пользователям предлагается подписаться на уведомления о снегопадах, чтобы выбрать идеальную погоду для катания.

Милена Костерева

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