На Кубани коронавирусом за сутки заболели 63 человека

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 63 заболевших коронавирусом. Среди заболевших 33 женщины и 30 мужчин.

В Краснодаре отметили 16 случаев заболевания, в Сочи — восемь, в Ейском районе — семь. В Новороссийске, Горячем Ключе, Динском, Выселковском, Мостовском и Усть-Лабинском районах заболели по три человека. В Гулькевичском и Тбилисском муниципалитетах выявили по два эпизода заболевания, в Армавире, Геленджике, Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, Курганинском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Тимашевском районах — по одному.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 343 563 случая заболевания COVID-19. Из общего числа пациентов с выздоровлением выписали 332 042 пациентов. Скончались 11 131 заболевший.

Анастасия Донскова

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