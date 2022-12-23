В честь 300-летнего юбилея в Перми организуют экскурсионный автобус по достопримечательностям

Администрация Перми планирует организовать в следующем году экскурсионный автобус по основным достопримечательностям города. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем официальном телеграм-канале. Экскурсионный маршрут будет носить символичный номер «300».

Автобус оформят элементами фирменного стиля юбилея. Пассажиры маршрута во время поездки смогут послушать аудиогид с информацией об истории города, знаковых местах и выдающихся жителях. Приобрести билет можно будет в экскурсионном транспорте. Билет будет действовать в течение дня, то есть пассажиры смогут выйти на остановке и через некоторое время вновь сесть в автобус. Маршрут №300 будет ездить по регулярному расписанию.

«Сейчас департамент транспорта должен оперативно провести торги, чтобы экскурсионный автобус начал курсировать уже в мае. Думаю, в юбилейный год это будет интересно и пермякам, и гостям нашего города»,— отметил глава Перми.