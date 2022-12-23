В Самаре владельца юридического бюро признали виновным в 45 эпизодах мошенничества

В Самаре Ленинский районный суд вынес приговор собственнику ООО «Юридическое бюро "Империя Права"» Павлу Петрову. Он признан виновным в 45 эпизодах мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с компенсацией ущерба потерпевшим на общую сумму порядка 1,2 млн руб. Об этом «Ъ-Волга» сообщил заместитель генерального директора ООО «Скорая юридическая помощь» Владимир Пономарев (компания представляла в суде интересы 16 потерпевших).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одним из потерпевших от деятельности «Империи Права» признан 82-летний Иван Куратчук, которому в компании за 30 тыс. руб. пообещали добиться крупной денежной компенсации от Германии. Как говорилось в исковом заявлении самарца, нацисты во время Великой Отечественной войны захватили его дом в Белоруссии. В «Империи Права» жертве войны объяснили, что он может претендовать на €100 тысяч компенсации.

В прошлом году суд взыскал с компании в пользу пенсионера 62,5 тыс. руб. Однако организация их до сих пор не выплатила. В рамках уголовного дела арестованы автомобиль Lada Vesta и ноутбук Павла Петрова на общую сумму в размере 1 млн руб.

Сабрина Самедова