Трое жителей Новосибирска пойдут под суд за убийство мужчины из-за 4 тыс. рублей

Трое жителей Новосибирской области 29, 35, и 37 лет предстанут перед судом по обвинению в убийстве, разбойном нападении и краже имущества у пожилой женщины и ее сына.

Следственным отделом по Кировскому району установлено, в июне 2022 года фигуранты дела проникли в квартиру к потерпевшим и потребовали от 55-летнего хозяина дома деньги. Они нанесли ему руками, ногами, деревянной тростью и неустановленным колюще-режущим предметом не менее 108 ударов. Также злоумышленники нанесли не менее 21 удара слепой 85-летней матери мужчины. После этого обвиняемые забрали имущество потерпевших на общую сумму более 4 тыс. руб. и скрылись с места преступления.

От полученных повреждений 55-летний мужчина скончался, пожилая женщина находится на лечении в медучреждении.

Также установлено, что за несколько дней до этого происшествия обвиняемые уже проникали в квартиру потерпевших, они похитили имущество на общую сумму более 20 тыс. руб.

В ходе предварительного следствия только один из обвиняемых полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело по факту убийства, разбоя и кражи направлено в суд для рассмотрения.

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Лолита Белова