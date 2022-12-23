Беглов рассказал о праздновании Нового года в Петербурге в условиях СВО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, какие новогодние мероприятия состоятся в городе, несмотря на экономию на фоне СВО. По его словам, «праздник обязательно должен состояться», несмотря на трудности.

«Мы отмечаем Новый год и Рождество в условиях специальной военной операции. Мы отказались от ряда необязательных трат. Но считаем очень важным создать людям новогоднее настроение. Дать возможность полюбоваться городом. Создать атмосферу тепла, уюта, зимней сказки. У семей участников СВО, у детей, у петербуржцев и гостей города должны быть новогодние праздники, новогодние каникулы», — заявил господин Беглов в эфире телеканала 78.

Из традиционных мероприятий в городе отменен праздничный концерт и салют, а также видеопроекции. Остальные традиции решено сохранить, в городе уже работают катки и ярмарки, в Эрмитаже открылась рождественская почта, а во дворах капеллы состоится новогодний променад. 31 декабря и 7 января на Ростральных колоннах зажгутся огни.

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