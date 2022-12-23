В Кореновске осудили бывшего полицейского, зарубившего знакомую топором

Кореновский районный суд признал виновным бывшего полицейского в убийстве случайной знакомой. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, мужчина зарубил девушку топором.

В июле 2021 года полицейский познакомился с жертвой и предложил ей покататься на автомобиле. Находясь на берегу реки Левый Бейсужек, пара поругалась, в результате чего мужчина нанес девушке несколько ударов топором. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Злоумышленник вывез тело на границу Кореновского района и выбросил его недалеко от хутора Бураковского. После этого он избавился от топора и рюкзака убитой.

«Костные останки были обнаружены спустя семь месяцев во время полевых работ»,— говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом режиме. Фигурант дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), признал свою вину. Приговором суда ему назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу бабушки убитой суд взыскал с преступника 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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