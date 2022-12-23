Александр Орлов занял пост прокурора Индустриального района Ижевска

Новым прокурором Индустриального района в столице Удмуртии назначили старшего советника юстиции Александра Орлова. Соответствующий указ подписан генеральным прокурором России от 16 декабря, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Александр Орлов принят на службу в органы прокуратуры Удмуртии в марте 2003 года. В сентябре 2007 года его перевели на службу в следственное управление СК при прокуратуре России по Удмуртии, в июне 2008 года — в органы прокуратуры региона. Александр Орлов работал заместителем Воткинского межрайонного прокурора, помощником прокурора Сарапула, старшим прокурором отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики. В декабре 2018 года занял пост Воткинского межрайонного прокурора.