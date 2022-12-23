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«Магнит» запустил на Кубани комплекс по производству вешенок с инвестициями 1 млрд рублей

В поселке Дорожном (пригород Краснодара) холдинг «Магнит» ввел в эксплуатацию центр по производству трех видов грибов – вешенок, опят и шиитаке, инвестиции в проект составили 1 млрд руб., сообщает пресс-служба «Магнита». Новое производство создано на базе грибного комплекса, который был запущен в 2017 году.

За счет запуска нового производства «Магнит» планирует на 100% обеспечить потребность розничной сети в опятах и шиитаке, и на 70% — в вешенках. В настоящее время доля продаж вешенок, опят и шиитаке в магазинах сети «Магнит» составляет 10% от всех видов грибов. По данным администрации Краснодарского края, регион входит в число российских лидеров по производству грибов, за последние 5 лет выпуск грибной продукции в крае вырос почти в 2 раза, с 12 тыс. т до 20,6 тыс. т.

ПАО «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2022 года сеть «Магнит» насчитывала 26, 7 тыс. магазинов, расположенных в РФ, а также в Узбекистане. В структуру холдинга входят 45 распределительных центров, а также производственные площадки по выпуске продуктов питания.

Анна Перова, Краснодар

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