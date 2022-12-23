Отменены прямые рейсы из Перми на курорты Египта

Из расписания аэропорта Перми убрали рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. По словам источника «Ъ-Прикамье» в туристическом бизнесе, это связано с запретом Иордании на пролет российских самолетов над ее территорией.

Туры с прямым перелетом из Перми в Египет продавал туроператор «Пегас Туристик». Однако все рейсы в период с 17 января 2023 года по 26 февраля 2023 года на этой неделе были отменены.

Ранее СМИ сообщали, что Иордания закрыла свое небо для самолетов из России из-за отсутствия у них страхового сертификата, выпущенного в Лондоне. Получить его российским авиакомпаниями невозможно из-за санкций.