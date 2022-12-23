Пермская комиссия по ПЗЗ одобрила специальную зону для нового онкоцентра в Камской долине

Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление об установлении подзоны здравоохранения с высотой в 8 этажей на участке под новый онкоцентр. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на заседании комиссии, с соответствующим заявлением обратилось московское ООО «М1 Констракшн».

Заявитель предложил дополнить градрегламент зоны учреждений здравоохранения ЦС-1 подзоной в 8 этажей и установить эту подзону на участке по ул. Маршала Жукова, 46. «Такая высотность запрашивается для создания онкологического центра в Камской долине»,— сообщила представитель краевого минимущества. Проект уже прошел публичные слушания. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить его на утверждение регионального правительства.

Новый онкоцентр будет представлять собой хирургический стационар, химиотерапевтический центр, радиологический стационар и консультационно-диагностический блок, а также пансионат. Всего на стационарном лечении в центре должны размещаться более 500 больных. Концессионное соглашение о возведении объекта подписали правительство Пермского края и медицинский холдинг «МедИнвестГрупп». Согласно документу, объекты должны быть построены через три года и десять месяцев после его подписания. Прокуратура Пермского края в судебном порядке требует признать ничтожным концессионное соглашение между ответчиками о строительстве нового онкоцентра.

По сведениям Kartoteka.ru, ООО «М1 Констракшн» учреждено в Москве Сергеем Гавриловым. Компания занимается деятельностью в сфере инженерно-технического проектирования и входит в ГК IPT (юридический и финансовый консалтинг). Общество реализует инвестпроекты в области строительства жилой и коммерческой недвижимости.