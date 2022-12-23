Энергетики оценили техническое состояние более 4 тысяч км ЛЭП на Ямале

Компания «Россети Тюмень» провела в Ямало-Ненецком автономном округе оценку технического состояния линейных объектов. Энергетики проверили более 4 тысяч километров ЛЭП классом напряжения 6-110 кВ. Благодаря профилактическим работам специалистам удалось выявить скрытые дефекты оборудования и повысить надежность энергоснабжения более 550 тысяч жителей региона.



Порывы ветра в ЯНАО могут достигать 30 м/с, а температура в зимнее время года опускается ниже 40 градусов. Чтобы снизить риски нарушения работы энергообъектов «Россети Тюмень» провели визуальный осмотр и тепловизионный контроль ЛЭП в Пуровском, Надымском и Ямальском районах. В работах были задействованы около 80 специалистов компании, рабочие использовали транспорт высокой проходимости, в том числе КАМАЗы и вездеходы ТРЭКОЛ.

Всего в ходе техобслуживания воздушных линий энергетики обнаружили 11 поврежденных опор, их замену произведут в следующем году. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения объектов нефтегазовых предприятий и жителей ЯНАО, в том числе крупных городов - Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.