В Башкирии подорожали свежие овощи и чай

В Башкирии за прошедшую неделю на 6,8% выросла цена на свежие огурцы — до 158 руб. за 1 кг, сообщает Башстат. Также значительно подорожали морковь (на 6%) и репчатый лук (5,7%). Их можно приобрести за 27,6 руб. и 28,8 руб. за 1 кг, соответственно. Помимо овощей подорожали черный чай (5,3%) и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (5%), средняя цена которых зафиксирована на уровне 1,1 тыс. руб. и 79,6 руб. за 1 кг.

Ряд продовольственных товаров подешевел. Так, цены печенья и сахара-песка снизились на 2,7-2,8% — до 202 руб. и 59,9 руб. за 1 кг. На 2,4% подешевела мороженная неразделанная рыба, на 1,6% — шлифованный рис. Их можно приобрести за 194,7 руб. и 98,1 руб. за 1 кг.

Карина Мамаева

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