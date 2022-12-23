План развития Абрау-Дюрсо позволит вдвое увеличить турпоток к 2030 году

Реализация проектов мастер-плана развития курорта Абрау-Дюрсо позволит к 2030 году увеличить турпоток с 500 тыс. до 1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В рамках программы развития курорта на территории 380 тыс. кв. м создадут 14 объектов размещения, рассчитанных на 704 номера. Первые отели построят в 2023 году. План включает строительство нового участка автодороги, пирса для водного транспорта и увеличение парковочных мест.

«В районе Абрау-Дюрсо активно ведутся работы по созданию туристических объектов, набережной на озере и соответствующей инфраструктуры. До конца года завершим строительство системы водоотведения, а также очистных сооружений»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

ГК «Абрау-Дюрсо» вложит в развитие туризма на курорте 15 млрд руб.

На эти средства инвестор планирует создание шести отелей уровня 4-5 звезд в Абрау-Дюрсо на 950 номеров. В настоящее время компания завершает строительство четырехзвездочного отеля на 111 номеров.

Анастасия Донскова

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