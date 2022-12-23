В Челябинске контрактнику дали пять лет колонии за дезертирство во время мобилизации

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику за уклонение от службы в период мобилизации. Ему назначено наказание в виде пяти лет одного месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 15 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 22 августа этого года рядовой военнослужащий контрактной службы самовольно оставил место службы в Челябинске. Затем, достоверно зная, что 21 сентября на территории РФ была объявлена частичная мобилизация, на военную службу не вернулся. 26 сентября его обнаружили сотрудники военной полиции в Челябинске и доставили в комендатуру.

Суд признал контрактника виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим по контракту, в период мобилизации). Приговор в законную силу не вступил.