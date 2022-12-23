В Богатовской ЦРБ пациенты ожидали своей очереди на прием к врачу в туалете

Прокуратура внесла представление в адрес главного врача Богатовской центральной районной больницы Равиля Хаметова из-за нарушения прав пациентов. Об этом сообщает надзорный орган.

По данным прокуратуры Богатовского района, на базе инфекционного отделения больницы созданы места для работы с температурящими больными, не соответствующие стандарту оснащения медицинской организации. Так, для того, чтобы попасть на прием к врачу-инфекционисту, пациенты «были вынуждены ожидать своей очереди в помещении, оборудованном унитазом».

Представление находится в стадии рассмотрения.

Ани Айвазян