Башкирия закупила 129 автомобилей для перевозки пациентов за 168 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на поставку 129 легковых автомобилей с белорецким ООО «Сильвер-авто групп», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт практически по начальной цене – за 167,8 млн руб. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

Автомобили предназначены для доставки пациентов в больницы и поликлиники, а медработников – до места жительства пациентов. Машины в течение двух месяцев необходимо поставить в 83 городские и районные больницы. Согласно условиям контракта, это будут новые автомобили Niva Travel белого цвета с пятью посадочными местами, с системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. На автомобилях должны быть размещены логотипы региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и министерства здравоохранения Башкирии.

ООО «Сильвер-авто групп», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2011 года. Компания занимается розничной торговлей легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Она принадлежит Николаю Войтину. В 2021 году выручка компании составила 3,39 млрд руб., чистая прибыль — 97,25 млн руб. В 2022 году компания заключила четыре госконтракта за 5,87 млн руб., в том числе с администрацией Магнитогорска.

Майя Иванова

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