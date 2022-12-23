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обновлено 11:03

Защита экс-зампредседателя краевого правительства оспаривает продление ее домашнего ареста

Защита бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой, обвиняемой в растрате средств благотворительного фонда «Содействие — XXI век» в сумме 67,7 млн руб., подала апелляционную жалобу на постановление Индустриального райсуда Перми о продлении ее домашнего ареста. Как сообщил «Ъ-Прикамье» один из адвокатов обвиняемой Ильдар Салахиев, в жалобе защита просит отменить указанное постановление. Суд апелляционной инстанции он не уточнил.

Фото: Екатерина Артемова

Фото: Екатерина Артемова

Ранее следственные действия по уголовному делу в отношении госпожи Лопаевой были завершены. Следствие подало в Индустриальный райсуд ходатайство о продлении ее домашнего ареста, чтобы она и ее защита полностью ознакомились с материалами дела. Адвокаты обвиняемой в судебном заседании 21 декабря настаивали на смягчении меры пресечения. Господин Салахиев предлагал заменить его на подписку о невыезде, второй защитник, Александр Березин,— на запрет определенных действий. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест Елены Лопаевой на один месяц и двое суток, до 24 января 2023 года.

Елена Лопаева была задержана 24 января 2022 года в Москве. Сначала она была заключена под стражу судом в Нижнем Новгороде, а затем этапирована в пермское СИЗО-3. 21 июня Мотовилихинский райсуд изменил меру пресечения Елене Лопаевой на домашний арест. В окончательной редакции госпоже Лопаевой и директору фонда Елене Найдановой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц). Досудебное соглашение, которое обвиняемые заключили с прокуратурой, пообещав дать показания на других лиц, расторгнуто, так как госпожа Лопаева и госпожа Найданова не выполнили его условий. Вместе с тем 8 декабря Елена Лопаева написала явку с повинной, в которой признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного прим. 1 ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

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