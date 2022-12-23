Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:28

Больше 400 млн рублей субсидий привлекли в Удмуртии за счет грантов на молодежные проекты

Общая сумма субсидий, привлеченных в Удмуртию за счет грантов на молодежные проекты, составляет 413 млн руб. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов в рамках совещания госсовета РФ, которое накануне провел президента страны Владимир Путин в Кремле, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Господин Бречалов напомнил, что в 2022 году в регионе начало работу агентство по молодежной политике, команда которого реализует множество проектов и привлекает разные средства. В частности, Удмуртия получит 153 млн руб. по итогам Всероссийского конкурса от Росмолодежи на создание пяти молодежных центров в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге. Для сотрудников этого направления пройдут образовательные программы.

«Мы должны сделать все, чтобы молодые люди чувствовали себя востребованными в регионе и понимали, что здесь есть все возможности для жизни карьеры и самореализации. Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за мощный посыл и возможность реализовывать масштабные проекты»,— рассказал Александр Бречалов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...