Больше 400 млн рублей субсидий привлекли в Удмуртии за счет грантов на молодежные проекты

Общая сумма субсидий, привлеченных в Удмуртию за счет грантов на молодежные проекты, составляет 413 млн руб. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов в рамках совещания госсовета РФ, которое накануне провел президента страны Владимир Путин в Кремле, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

Господин Бречалов напомнил, что в 2022 году в регионе начало работу агентство по молодежной политике, команда которого реализует множество проектов и привлекает разные средства. В частности, Удмуртия получит 153 млн руб. по итогам Всероссийского конкурса от Росмолодежи на создание пяти молодежных центров в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге. Для сотрудников этого направления пройдут образовательные программы.

«Мы должны сделать все, чтобы молодые люди чувствовали себя востребованными в регионе и понимали, что здесь есть все возможности для жизни карьеры и самореализации. Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за мощный посыл и возможность реализовывать масштабные проекты»,— рассказал Александр Бречалов.